兩大經貿議題最新進度 龔明鑫：提供輝達「雙位數」候選案址、關稅爭取不疊加

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-22 10:06

‌



經濟部長龔明鑫今（22）日出席立法院經濟委員會前受訪，對外說明了政府在爭取輝達（Nvidia）台灣總部選址，以及台美關稅談判進度兩大重大經貿議題上的最新動態，他強調目標朝向提供「雙位數」的案址，讓輝達有更多元、更廣泛的選擇空間。至於對等關稅，台美雙方在方向上已經「大致有一些共識」，氣氛正面。

迎輝達、拚降關稅！龔明鑫揭最新進度：提供「雙位數」候選案址。（鉅亨網資料照）

在輝達設廠土地方面，龔明鑫表示，政府正積極努力尋找並提供符合輝達期望條件的土地選項。他更透露了政府的招商策略，強調不僅會提出完全符合輝達所有期待條件的「完美方案」，也願意將一些「條件略有不足」的替代方案提供給輝達參考。

‌



「我們還是盡量提供符合的條件，但是如果條件差一點點，我們也可以提供給他們，希望讓他們有更多的選擇。」龔明鑫解釋，政府的目標是盡量提出「雙位數」的案址，讓輝達有更多元、更廣泛的選擇空間，希望透過擴大選項基數，增加輝達最終落腳台灣的機會。他並指出，輝達收到這些資訊後，自然會啟動其內部的選址標準作業程序（SOP）進行評估。

針對台美關稅談判的進度，龔明鑫證實，技術性討論階段已大致完成，目前正在等待總結會議的召開。他透露，據其了解，台美雙方在方向上已經「大致有一些共識」，氣氛正面。