〈陸股盤後〉川普稱也許不會川習會 三大指數走低

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-22 16:30

中國股市三大指數周三（22 日）收盤走低，美國總統川普周二表示，預期即將與中國國家主席習近平舉行的會談，將有助於達成「良好貿易協議」，但他也承認可能不會舉行川習會。

川普稱也許不會川習會，三大指數走低。（圖：Shutterstock）

滬指周三收盤跌 0.07% 報 3,913.76 點，深證成指跌 0.62% 報 12,996.61 點，創業板指跌 0.79% 報 3,059.32 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.6905 兆元。

盤面上看，煤炭、有色、券商、半導體類股走低，石油、房地產族群強勢拉升，銀行、醫藥、零售類股上揚。

川普周二在白宮玫瑰園與共和黨議員共進午餐時表示：「我與習主席的關係非常好，我相信我們能達成一項對雙方都有利的協議。我希望他能為中國爭取到好條件，但前提是協議必須公平。」

他形容這場會談「非常可能會成功」，但他也坦言，不排除會議被取消的可能性。

川普說：「也許最終這場峰會不會發生，有時候有人可能會說，『我不想見面，這太難看了』，但其實並沒有那麼難看，這只是生意上的事情。」