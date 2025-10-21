盤後速報 - 第一金優選非投債(00981B)次交易(22)日除息0.07元，參考價9.15元
鉅亨網新聞中心
第一金優選非投債(00981B-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.07元。
首日參考價為9.15元，相較今日收盤價9.22元，息值合計為0.07元，股息殖利率0.75%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/10/22
|9.22
|0.069
|0.75%
|0.0
|2025/09/18
|9.18
|0.069
|0.75%
|0.0
|2025/08/20
|9.1
|0.072
|0.79%
|0.0
|2025/07/18
|8.94
|0.072
|0.81%
|0.0
|2025/06/19
|8.9
|0.072
|0.81%
|0.0
