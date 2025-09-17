search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤後速報 - 第一金優選非投債(00981B)次交易(18)日除息0.07元，參考價9.11元

鉅亨網新聞中心


第一金優選非投債(00981B-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.07元。

首日參考價為9.11元，相較今日收盤價9.18元，息值合計為0.07元，股息殖利率0.75%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/18 9.18 0.069 0.75% 0.0
2025/08/20 9.1 0.072 0.79% 0.0
2025/07/18 8.94 0.072 0.81% 0.0
2025/06/19 8.9 0.072 0.81% 0.0
2025/05/21 9.13 0.072 0.79% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
第一金優選非投債9.18-0.22%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty