〈力積電法說〉Q3每股虧0.65元 下調今年資本支出至3.41億美元
鉅亨網記者魏志豪 台北
力積電 (6770-TW) 今 (21) 日召開法說會，並公布第三季財報，受惠毛利增加與匯損減少影響，第三季營運狀況持續改善，稅後虧損 27.28 億元，虧損較上季與去年同期收斂，每股稅後虧損 0.65 元。
力積電此次也宣布下調資本支出，今年資本支出自先前的 4.54 億美元下調至 3.41 億美元，主要因部分支出遞延至明年。
力積電第三季營收 118.4 億元，季增 5%，年增 1.63%，毛利率 - 6.52%，營益率 - 22.66%，稅後虧損 27.28 億元，虧損較上季與去年同期收斂，每股稅後虧損 0.65 元。
力積電前三季營收 342.35 億元，年增 1.91%，毛利率 - 6.8%，營益率 - 15.27%，稅後虧損 71.59 億元，較去年同期擴大，每股稅後虧損 1.71 元。
以產品銷售來看，力積電第三季受惠記憶體價格與銷售提升，DRAM 營收比重達 33%，Flash 達 7%，3D AI Foundry 約 2%，Discrete 15%、HV 12%、CIS 3%，PMIC 19%、IMC 8%。
