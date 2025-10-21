search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

〈力積電法說〉Q3每股虧0.65元 下調今年資本支出至3.41億美元

鉅亨網記者魏志豪 台北


力積電 (6770-TW) 今 (21) 日召開法說會，並公布第三季財報，受惠毛利增加與匯損減少影響，第三季營運狀況持續改善，稅後虧損 27.28 億元，虧損較上季與去年同期收斂，每股稅後虧損 0.65 元。

cover image of news article
力積電銅鑼廠P5。(鉅亨網資料照)

力積電此次也宣布下調資本支出，今年資本支出自先前的 4.54 億美元下調至 3.41 億美元，主要因部分支出遞延至明年。


力積電第三季營收 118.4 億元，季增 5%，年增 1.63%，毛利率 - 6.52%，營益率 - 22.66%，稅後虧損 27.28 億元，虧損較上季與去年同期收斂，每股稅後虧損 0.65 元。

力積電前三季營收 342.35 億元，年增 1.91%，毛利率 - 6.8%，營益率 - 15.27%，稅後虧損 71.59 億元，較去年同期擴大，每股稅後虧損 1.71 元。

以產品銷售來看，力積電第三季受惠記憶體價格與銷售提升，DRAM 營收比重達 33%，Flash 達 7%，3D AI Foundry 約 2%，Discrete 15%、HV 12%、CIS 3%，PMIC 19%、IMC 8%。

文章標籤

力積電資本支出成熟製程虧損

相關行情

台股首頁我要存股
力積電30.7+1.32%

鉅亨贏指標

了解更多

#動能指標上漲股

中強短弱
力積電

90.91%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty