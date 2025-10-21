鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-10-21 15:34

‌



主張財政擴張的高市早苗如期接任日本首相，日股周二 (21 日) 延續漲勢，日元續貶，日經 225 指數 (NKY) 早盤一度強漲 700 點逼近 5 萬點大關，隨後獲利了結賣盤湧出，最終小漲 0.27% 或 130.56 點，報 49,316.06 點，再創收盤新。

〈日股盤後〉迎接首位女首相 日股歡漲再創新高 日元貶至151。（圖：REUTERS/TPG）

東證指數 TOPIX(TPX) 終場漲 0.03% 或 1.05 點，報 3,249.50 點。

‌



高市交易策略延燒，即買進日股、做空日元。日元 / 美元 (JPYUSD) 對美元匯率週二走貶 0.57% 至 151.56。

在日本維新會支持下，自民黨黨魁高市早苗成為日本首位女首相。瑞穗證券資深市場經濟學家 Yusuke Matsuo 發布報告指出，本屆政府將被迫採取務實的經濟政策，預計「高市交易」在中期內不會獲得顯著的動能。

分析認為，高市主張的擴張性財政與戰略性產業投資政策，將為日本股市注入新動能，尤其人工智慧、半導體與國防等關鍵產業，在政策扶持與資金推動下，具備長線成長潛力。

目前，市場的焦點已轉向內閣人選，以觀察新政府將如何處理支出和債務管理。據報導，新首相已敲定任命前區域振興大臣片山皋月擔任財務大臣。

個股表現方面，日本交易所集團股價上漲 3.41%，軟銀回跌 0.26%，豐田汽車小漲 0.067%，東京威力科創下挫 2.23%。