鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-21 13:30

華爾街多家金融機構正在緊急發出預警，聯準會 (Fed) 極有可能在即將召開的 10 月 28 日至 29 日聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議上，宣布提前終止或暗示即將結束量化緊縮 (QT) 政策。分析師們認為，貨幣市場摩擦加劇，可能威脅到 Fed 對其主要利率目標的控制能力，使得量化緊縮的基礎產生動搖。

華爾街預警：貨幣市場出現摩擦 Fed或緊急喊停QT(圖:shutterstock)

分析師們判斷，在本次 FOMC 會議上停止透過 QT 抽離流動性，將有助於確保貨幣政策在技術層面的平穩運行。

近期市場上出現多個「錢荒徵兆」，包括多項關鍵短期借貸利率上升，顯示出市場摩擦的存在。

具體訊號包括：

1. 短期利率上揚： 擔保隔夜融資利率 (SOFR) 和回購借貸成本同步上漲。

2. 利率目標區間偏移： 做為 Fed 主要利率目標的聯邦基金利率，已在當前 4% 至 4.25% 的目標區間內持續向區間上緣偏移。

3. 常備回購工具動用： 部分金融機構意外啟用了 Fed 的常備回購工具 (SRF)，這一工具旨在通過債券抵押提供快速現金貸款。

Wrightson ICAP 分析師指出，儘管他們對貨幣市場是否出現實質性流動性緊張持懷疑態度，但近期短天期借貸市場的波動，「顯然已構成足夠警示信號，證明推進 Fed 政策正常化下一階段的合理性」。

Wrightson ICAP 與 Jefferies 的分析師均傾向於認為，FOMC 將在本月會議上完全停止證券被動到期。不過，Jefferies 也提到，由於房地產市場狀況嚴峻導致抵押貸款債券 (MBS) 的減持進度緩慢，Fed 可能會允許該類資產繼續按當前速度自然到期。

Evercore ISI 的預測團隊預計，Fed 會在 10 月會議上發出結束 QT 的信號，以期在年底流動性壓力來臨前完成退出，但實際終止可能較宣布時間延後一至兩個月。

相較之下，高盛則在 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell)10 月 14 日談話後，將「宣布」QT 終結的時點提前至明年 1 月會議，並預計於 2 月正式終止縮表。鮑爾本人在 10 月 14 日曾暗示 QT 可能「在未來數月」結束。

QT 的初衷是移除 2020 年疫情期間注入的流動性。Fed 的資產總規模自 2022 年夏季的高點 (9 兆美元) 已降至目前的約 6.6 兆美元。然而，Fed 面臨的關鍵挑戰是，難以精準預測到底抽走多少流動性將會引發市場的過度震盪。

Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 指出，以銀行準備金衡量，「我們已接近金融體系持有合適流動性水平的臨界點」。目前的銀行準備金仍維持在 3 兆美元左右，而 QT 迄今為止主要消耗的是存放在 Fed 逆回購工具 (RRP) 中的超額流動性。