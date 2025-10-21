search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

〈焦點股〉科技三巨頭聯手機器人應用 達明披紅袍快攻漲停

鉅亨網記者黃皓宸 台北


近期晶片大廠英特爾 (INTC-US) 與輝達 (NVDA-US) 近期宣布建立策略合作，雙方將在資料中心與個人運算領域深化晶片設計協作，法人看好雙方深化機器人產品應用，加上英特爾與輝達關鍵零組件均交由台積電 (2330-TW) 代工生產。激勵達明 (4585-TW) 今 (21) 日開高走高，盤中在大單敲進下，一度亮燈漲停版，股價衝破 400 元大關，也站回 5、10 日線。

cover image of news article
科技廠三巨頭聯手機器人應用，達明一度亮燈衝漲停。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

法人指出，目前全球人形機器人市場規模可望於 2035 年達 380 億美元，目前人形機器人市場處理器，主要由英特爾與輝達主導，加上台積電在先進製程與製造能力，將強化機器人的產業結構供應鏈。


據了解，達明因長期與輝達合作，在人形機器人技術領域上持續交流，目前達明採用輝達人形機器人平台，持續布局機器人大腦硬體技術。法人也預期，達明人形機器人最快將於明 (2026) 年有望進入量產。

展望後市，達明預估，第 4 季營收將優於第 3 季，全年業績相比去 (2024) 年可望有 20% 年增，而明 (2026) 年營運成長幅度，將維持相似態勢增長。

 

文章標籤

機器人達明台積電英特爾輝達

相關行情

台股首頁我要存股
台積電1485+0.34%
達明435+9.99%
英特爾37.99+2.65%
輝達184.9891+0.97%

鉅亨贏指標

了解更多

#長紅K線突破盤整

偏弱
達明

67.86%

勝率

#極短線強勢

偏弱
達明

67.86%

勝率

#營收創高股

偏強
台積電

50%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty