〈焦點股〉科技三巨頭聯手機器人應用 達明披紅袍快攻漲停
鉅亨網記者黃皓宸 台北
近期晶片大廠英特爾 (INTC-US) 與輝達 (NVDA-US) 近期宣布建立策略合作，雙方將在資料中心與個人運算領域深化晶片設計協作，法人看好雙方深化機器人產品應用，加上英特爾與輝達關鍵零組件均交由台積電 (2330-TW) 代工生產。激勵達明 (4585-TW) 今 (21) 日開高走高，盤中在大單敲進下，一度亮燈漲停版，股價衝破 400 元大關，也站回 5、10 日線。
法人指出，目前全球人形機器人市場規模可望於 2035 年達 380 億美元，目前人形機器人市場處理器，主要由英特爾與輝達主導，加上台積電在先進製程與製造能力，將強化機器人的產業結構供應鏈。
據了解，達明因長期與輝達合作，在人形機器人技術領域上持續交流，目前達明採用輝達人形機器人平台，持續布局機器人大腦硬體技術。法人也預期，達明人形機器人最快將於明 (2026) 年有望進入量產。
展望後市，達明預估，第 4 季營收將優於第 3 季，全年業績相比去 (2024) 年可望有 20% 年增，而明 (2026) 年營運成長幅度，將維持相似態勢增長。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 達明整合協作機器人「AI COBOT」 法人看好未來7年CAGR上看40%
- 〈焦點股〉達明打造「看得懂、做得準」機器人 上市首日暴漲逾倍
- 達明：評估美國設廠機會 透過AI+視覺整合力求打破機器人紅海市場
- 研調：CoWoS需求激增 台積電明年月產能達10萬片
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇