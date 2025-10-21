〈焦點股〉科技三巨頭聯手機器人應用 達明披紅袍快攻漲停

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-21 12:24

科技廠三巨頭聯手機器人應用，達明一度亮燈衝漲停。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

法人指出，目前全球人形機器人市場規模可望於 2035 年達 380 億美元，目前人形機器人市場處理器，主要由英特爾與輝達主導，加上台積電在先進製程與製造能力，將強化機器人的產業結構供應鏈。

據了解，達明因長期與輝達合作，在人形機器人技術領域上持續交流，目前達明採用輝達人形機器人平台，持續布局機器人大腦硬體技術。法人也預期，達明人形機器人最快將於明 (2026) 年有望進入量產。