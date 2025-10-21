鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-21 08:20

人工智慧（AI）研究公司 OpenAI 周一（20 日）發布聯合聲明，稱將與演員布萊恩 · 克蘭斯頓、美國演員工會（SAG-AFTRA）及其他表演者工會合作，防範 AI 影片生成應用 Sora 的深度偽造（Deepfake）內容。

OpenAI在多方壓力下收緊Sora監管，承諾加強防範AI深偽內容。（圖：Shutterstock）

據美國演員工會在社交媒體平台 X 上發布的訊息，9 月底 Sora 2 上線後，有用戶在平台上生成了未經授權、模仿克蘭斯頓聲音與形象的 AI 影片，引發這位《絕命毒師》主演的擔憂。

‌



克蘭斯頓在聲明中表示：「感謝 OpenAI 制定政策，完善防護機制，並希望他們以及所有從事這一領域的公司，能夠尊重我們管理個人聲音與形象複製權的職業權利。」

除了美國演員工會，OpenAI 還宣布將與代表克蘭斯頓的聯合人才經紀公司（UTA）、經紀人協會（ATA）及創意藝術家經紀公司（CAA）展開合作，進一步強化對未經授權 AI 生成內容的防護。

此前，CAA 和 UTA 曾公開批評 OpenAI 在 Sora 中使用受版權保護素材的做法，稱其對客戶及其知識產權構成威脅。

上周因 Sora 用戶生成對民權領袖馬丁 · 路德 · 金的不敬形象，OpenAI 應馬丁 · 路德 · 金遺產委員會的要求，在 Sora 平台封禁相關影片。

自 9 月 30 日 Sora 2 推出以來，OpenAI 持續調整版權與肖像使用政策。

10 月 3 日，OpenAI 執行長奧爾特曼更新了 Sora 的「退出（opt-out）政策」。該政策此前允許使用知識產權內容，除非版權方明確要求禁用；新政策則賦予權利人「更精細的角色生成控制權」。

在 Sora 推出時，平台就要求對個人聲音與肖像的使用需經授權同意（opt-in）。OpenAI 隨後又進一步承諾，將迅速回應任何投訴。