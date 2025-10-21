鉅亨速報 - Factset 最新調查：普洛斯(PLD-US)EPS預估上修至2.67元，預估目標價為123.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對普洛斯(PLD-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.53元上修至2.67元，其中最高估值2.99元，最低估值2.41元，預估目標價為123.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.99(2.99)
|3.15
|4.55
|4.11
|最低值
|2.41(2.29)
|2.64
|3.03
|4.11
|平均值
|2.67(2.63)
|2.97
|3.65
|4.11
|中位數
|2.67(2.53)
|2.99
|3.64
|4.11
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|81.82億
|90.08億
|98.34億
|98.17億
|最低值
|80.58億
|82.85億
|87.97億
|92.86億
|平均值
|81.21億
|86.04億
|91.92億
|95.51億
|中位數
|81.36億
|86.48億
|91.13億
|95.51億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.97
|3.86
|4.15
|3.22
|4.02
|營業收入
|44.39億
|47.59億
|59.74億
|80.23億
|82.02億
詳細資訊請看美股內頁：
普洛斯(PLD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
