search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：普洛斯(PLD-US)EPS預估上修至2.67元，預估目標價為123.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對普洛斯(PLD-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.53元上修至2.67元，其中最高估值2.99元，最低估值2.41元，預估目標價為123.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.99(2.99)3.154.554.11
最低值2.41(2.29)2.643.034.11
平均值2.67(2.63)2.973.654.11
中位數2.67(2.53)2.993.644.11

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值81.82億90.08億98.34億98.17億
最低值80.58億82.85億87.97億92.86億
平均值81.21億86.04億91.92億95.51億
中位數81.36億86.48億91.13億95.51億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.973.864.153.224.02
營業收入44.39億47.59億59.74億80.23億82.02億

詳細資訊請看美股內頁：
普洛斯(PLD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPLD

相關行情

台股首頁我要存股
普洛斯125.19+0.89%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty