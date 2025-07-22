鉅亨速報 - Factset 最新調查：普洛斯(PLD-US)EPS預估下修至2.53元，預估目標價為120.00元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對普洛斯(PLD-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.6元下修至2.53元，其中最高估值2.79元，最低估值2.27元，預估目標價為120.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.79(3.9)
|3.27
|3.73
|4.16
|最低值
|2.27(2.27)
|2.61
|2.79
|4.16
|平均值
|2.56(2.74)
|2.87
|3.32
|4.16
|中位數
|2.53(2.6)
|2.77
|3.38
|4.16
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|85.52億
|90.93億
|99.40億
|99.38億
|最低值
|79.93億
|82.73億
|85.69億
|99.38億
|平均值
|81.39億
|85.83億
|91.12億
|99.38億
|中位數
|80.84億
|85.77億
|91.20億
|99.38億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.97
|3.86
|4.15
|3.22
|4.02
|營業收入
|44.39億
|47.59億
|59.74億
|80.23億
|82.02億
詳細資訊請看美股內頁：
普洛斯(PLD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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