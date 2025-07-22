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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：普洛斯(PLD-US)EPS預估下修至2.53元，預估目標價為120.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對普洛斯(PLD-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.6元下修至2.53元，其中最高估值2.79元，最低估值2.27元，預估目標價為120.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.79(3.9)3.273.734.16
最低值2.27(2.27)2.612.794.16
平均值2.56(2.74)2.873.324.16
中位數2.53(2.6)2.773.384.16

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值85.52億90.93億99.40億99.38億
最低值79.93億82.73億85.69億99.38億
平均值81.39億85.83億91.12億99.38億
中位數80.84億85.77億91.20億99.38億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.973.864.153.224.02
營業收入44.39億47.59億59.74億80.23億82.02億

詳細資訊請看美股內頁：
普洛斯(PLD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPLD

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