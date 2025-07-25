鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦66(PSX-US)EPS預估上修至4.59元，預估目標價為134.50元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對菲利浦66(PSX-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.47元上修至4.59元，其中最高估值6.95元，最低估值3.29元，預估目標價為134.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.95(6.95)
|18.4
|17.37
|16.87
|最低值
|3.29(2.95)
|6.46
|7.28
|12.6
|平均值
|4.65(4.55)
|10.23
|11.42
|14.74
|中位數
|4.59(4.47)
|10.07
|11.38
|14.74
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1,605.75億
|1,512.97億
|1,458.70億
|最低值
|1,131.88億
|1,037.95億
|1,193.49億
|平均值
|1,307.54億
|1,275.81億
|1,311.22億
|中位數
|1,305.77億
|1,229.66億
|1,281.36億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-9.06
|2.97
|23.27
|15.48
|4.99
|營業收入
|636.93億
|1,119.44億
|1,701.18億
|1,472.62億
|1,431.18億
詳細資訊請看美股內頁：
菲利浦66(PSX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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