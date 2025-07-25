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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦66(PSX-US)EPS預估上修至4.59元，預估目標價為134.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對菲利浦66(PSX-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.47元上修至4.59元，其中最高估值6.95元，最低估值3.29元，預估目標價為134.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.95(6.95)18.417.3716.87
最低值3.29(2.95)6.467.2812.6
平均值4.65(4.55)10.2311.4214.74
中位數4.59(4.47)10.0711.3814.74

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值1,605.75億1,512.97億1,458.70億
最低值1,131.88億1,037.95億1,193.49億
平均值1,307.54億1,275.81億1,311.22億
中位數1,305.77億1,229.66億1,281.36億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-9.062.9723.2715.484.99
營業收入636.93億1,119.44億1,701.18億1,472.62億1,431.18億

詳細資訊請看美股內頁：
菲利浦66(PSX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPSX

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