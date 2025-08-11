鉅亨速報 - Factset 最新調查：永利度假村(WYNN-US)EPS預估下修至4.52元，預估目標價為124.50元

search icon



Factset 最新調查：永利度假村(WYNN-US)EPS預估下修至4.52元，預估目標價為124.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對永利度假村(WYNN-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.62元下修至4.52元，其中最高估值5.42元，最低估值3.69元，預估目標價為124.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值5.42(5.42)8.878.76
最低值3.69(3.69)3.994.26
平均值4.63(4.68)5.526.11
中位數4.52(4.62)5.46.2

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值70.96億75.06億78.68億
最低值68.65億69.42億70.74億
平均值69.99億72.66億75.36億
中位數69.93億72.78億74.93億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-19.37-6.64-3.736.324.35
營業收入20.96億37.64億37.57億65.32億71.28億

詳細資訊請看美股內頁：
永利度假村(WYNN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSWYNN

