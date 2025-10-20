鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑(1301-TW)EPS預估下修至-0.68元，預估目標價為42元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對台塑(1301-TW)做出2025年EPS預估：中位數由-0.66元下修至-0.68元，其中最高估值0.83元，最低估值-1.18元，預估目標價為42元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|0.83(0.83)
|1.19
|1.57
|最低值
|-1.18(-1.18)
|0.13
|1.3
|平均值
|-0.57(-0.53)
|0.79
|1.43
|中位數
|-0.68(-0.66)
|0.94
|1.43
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|191,520,000
|203,033,000
|185,531,000
|最低值
|176,671,000
|161,799,400
|165,755,000
|平均值
|184,305,040
|179,335,600
|173,600,220
|中位數
|183,844,190
|176,255,000
|169,514,660
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|-0.19
|1.15
|5.68
|11.21
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|200,040,347
|199,138,777
|251,647,354
|273,598,301
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1301/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
