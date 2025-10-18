鉅亨速報 - Factset 最新調查：東元(1504-TW)EPS預估下修至2.6元，預估目標價為98元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對東元(1504-TW)做出2025年EPS預估：中位數由2.64元下修至2.6元，其中最高估值2.97元，最低估值2.4元，預估目標價為98元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|2.97(2.97)
|4.93
|8.95
|最低值
|2.4(2.45)
|2.7
|3.94
|平均值
|2.66(2.7)
|3.6
|6.7
|中位數
|2.6(2.64)
|3.34
|7.21
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|61,372,000
|151,722,000
|241,192,000
|最低值
|58,715,000
|62,048,000
|75,319,000
|平均值
|60,329,750
|85,428,130
|184,213,670
|中位數
|60,399,000
|69,730,000
|236,130,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|2.73
|2.76
|1.64
|2.38
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|55,234,746
|59,393,661
|58,315,216
|52,557,027
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1504/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：東元(1504-TW)目標價調升至98元，幅度約11.36%
- 台積電大震盪後下一步? 台光電PCB補跌 緯創 廣達 別買太早?【力積 第2】目標翻倍
- 〈台股開盤〉台積電法說前改寫天價、DRAM雙雄漲停 大漲逾300點續創高
- 台積電逃命? 鴻海 緯創 廣達 別買太早? 資金轉入中小型補漲【高力 第2】目標翻倍
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇