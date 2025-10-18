鉅亨速報 - Factset 最新調查：東元(1504-TW)EPS預估下修至2.6元，預估目標價為98元

search icon



根據FactSet最新調查，共8位分析師，對東元(1504-TW)做出2025年EPS預估：中位數由2.64元下修至2.6元，其中最高估值2.97元，最低估值2.4元，預估目標價為98元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值2.97(2.97)4.938.95
最低值2.4(2.45)2.73.94
平均值2.66(2.7)3.66.7
中位數2.6(2.64)3.347.21

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值61,372,000151,722,000241,192,000
最低值58,715,00062,048,00075,319,000
平均值60,329,75085,428,130184,213,670
中位數60,399,00069,730,000236,130,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS2.732.761.642.38
營業收入
(單位：新台幣千元)		55,234,74659,393,66158,315,21652,557,027

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1504/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

