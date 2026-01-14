鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-14 10:31

農曆春節將至，數字 (5287-TW) 旗下打工兼職平台「小雞上工」今 (14) 日公布農曆年前兼職意願調查，近 8 成學生有意規劃年前打工，另有超過 6 成上班族有意在農曆年前後投入兼職，小雞上工也試算，春節期間賺取雙倍時薪，約可帶進約 1 萬元收入。

進一步觀察兼職者對產業的偏好，超過 5 成受訪者對活動支援類 (展覽、短期活動) 與零售百貨類 (年貨大街、賣場工讀) 有興趣，其次有 4 成關注餐飲類型的職缺，其中，更有近 2 成的受訪者已安排好春節期間兼職。

‌



小雞上工試算，若於春節期間賺取雙倍時薪，可帶來約 1 萬元收入，建議求職者可提早安排兼職規劃，才能找到理想職缺。

另一方面，綜觀 2025 年小雞上工站內數據，全年累計職缺達 36 萬筆、應徵數 635 萬次，整體應徵率 76%，以餐飲和門市類型職缺占整體職缺數近 5 成最多。

但 2025 年最受求職者歡迎的類型是「活動類」，平均每筆職缺應徵數達 35 人，熱度較餐飲與門市類高出逾 130%，其次為「醫護類」(平均應徵數 32 人) 與「旅宿業」(平均應徵數 26 人)，應徵熱度均大幅領先傳統民生服務業，反映出具備高機動性、短期或專業門檻的職缺更吸引求職者目光。

在薪資表現方面，2025 年平均時薪提升至 205 元 (基本時薪 190 元)，高出基本時薪 15 元，顯示企業提高時薪不僅提升用戶的求職意願，也能加速企業補充人力。