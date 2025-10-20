將捷21日登錄興櫃交易 以營建、文化旅宿及地熱綠電爲三大箭頭
鉅亨網記者張欽發 台北
捷 (7798-TW) 將在明 (21) 日以每股 21 元參考價登錄興櫃交易，公司自 2025 年 1-8 月營收爲 12.29 億元，稅後純益爲 6059 萬元，每股純益爲 0.2 元。
將捷目前股本爲 30.87 億元，將捷董事長林嵩烈，其主要業務為品牌住宅、商辦建案開發興建及銷售，集團同時跨足文化旅宿業及地熱綠電業。將捷的主要推薦券商爲福邦證券 (6026-TW)。
將捷 2024 年營收 31.1 億元，毛利率 33.28%，稅後純益 3.67 億元，每股純益 1.26 元。
將捷公司成立於 1992 年 8 月，擁有完整的專業分工團隊，服務範圍涵蓋土地開發、建築設計、營造施工、室內設計及商用不動產租賃，多次獲得國家卓越建設獎。集團並跨足文創休閒與地熱能源事業體，引進法國羅浮宮酒店集團知名金鬱金香飯店品牌，於淡水打造「滬尾藝文休閒園區」，於宜蘭清水啟用台灣第一個商轉地熱發電廠，後續於陽明山開發台灣第一座火山型地熱發電廠。
以將捷 2024 年營收 31.1 億元計算，營建事業營收 26.62 億元，占 85.6% 比重，商場及飯店占 3.67 億元占 11.8%，地熱再生能源占 8075 萬元，2.6%。
就營建事業方面，將捷已完工可售的成屋約 3.85 億元。中建案總銷約 163 億元，向前滾動式完工將一路達 2029 年。同時，未來包括捷運聯開案、都更案及合建案多數在雙北地區，總銷估計達 203 億元。
