金聯成歡喜登錄興櫃交易 早盤漲幅達88.88%
鉅亨網記者張欽發 台北
循環經濟業者金聯成資源科技 (7865-TW) 今 (2) 日以每股 45 元參考價登錄興櫃交易，專業從事廢鉛酸電池回收，生產再生給供應下游精煉加工廠的金聯成，推薦券商爲福邦證券 (6026-TW) 及中國信託證券；早盤金聯成的成交價最高達 85 元，漲幅達 88.88%。
主要生產基地在高雄的金聯成資源科技董事長爲陳福松，總經理爲陳俊銘，2025 年 1-8 月自結營收 2.42 億元，毛利率 9.53%，稅後虧損 593 萬元，每股虧損 0.32 元。
金聯成資源科技成立於 2007 年，目前股本爲 1.84 億元，致力於環境保護的推動，擁有完善的廢鉛蓄電池回收處理製程，提供循環再生的材料，積極配合政府推動經濟循環，將廢棄物資源化妥善運用，替代自然資源開採，達成物質全循環、零廢棄的願景。
金聯成資源科技 2024 全年營收 2.53 億元，毛利率 25.32%，稅後純益 4218 萬元，每股純益 2.76 元。
