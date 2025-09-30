大鵬科技10/3興櫃掛牌 自研F1/SF1傳輸技術具優勢 北美市場解禁成未來動能

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-09-30 18:04

‌



網通廠大鵬 (7869-TW) 預計 10 月 3 日正式登錄興櫃，公司成立逾 40 年，專注於安防警報系統與長照警報系統研發製造；大鵬董事長張再發表示，大鵬自研的 F1/SF1 領先同業，未來將積極佈局美國市場，在近 2 年解除競令後，已有訂單進入，未來 3-5 年成長可期。

大鵬科技10/3興櫃掛牌 自研SF1技術領先同業 北美市場解禁成未來動能。(鉅亨網記者吳承諦攝)

大鵬 2024 年營收 36.98 億元，年增 28%，每股純益 6.57 元，2025 年上半年營收 20.98 億元，較去年同期成長 44.2%，每股純益 4.85 元，為去年同期的 3.3 倍；今年累計前 8 月自結營收 29.43 億元，稅後純益 3.83 元，每股純益 7.28 元。

‌



毛利率方面，大鵬 2025 年上半年毛利率突破 30%。較前兩年顯著提升。財務協理陸秀芳指出，毛利率成長主要來自產品結構優化與成本控制，隨重要客戶訂單成長帶動規模經濟。營業費用率也從去年 17% 降至 15%, 隨營收持續成長可望維持穩定水準，並對維持毛利率水準深具信心。

大鵬科技董事長張再發表示, 目前主要客戶為歐美保全服務商與照護業者，2024 年安防警報系統占營收 73.21%，長照警報系統占 25.85%，在 A&S Security 50 全球安防企業排名中可位居第 26 位，涵蓋整體安防領域包含監控攝影機等產品。

技術優勢方面，大鵬自行研發的 F1/SF1 無線通訊技術為核心競爭力。技術長陳怡凱帶領研發團隊開發的 SF1 技術，實現低頻長距無線通訊警報傳輸速度較原有技術提升 2 至 3 倍，在電池壽命、傳輸距離各項效能指標均大幅領先，且符合歐盟法規，已經有許多產品交予客戶驗證。

市場布局上，大鵬目前營收 75% 來自歐洲, 美國市場占 15%，南美占 4.6%, 其他地區占 5%。發言人黃羨淇指出，大鵬佈局歐洲多年，與歐洲前三大保全公司合作許久，除歐洲多國外也在拉丁美洲多國營業，目前銷售至八個國家，為大鵬最大客戶。。

業務佈局部分，大鵬近年積極搶攻北美市場。業務處長林婉如提到，大鵬過去與全球最大平台商有策略性合約，該客戶在歐洲與美國以外市場與大鵬合作，因技術整合成熟度考量，當時不需要大鵬在美國市場直接競爭，該合約近兩年已到期，大鵬開始搶攻美國市場。

美國市場突破成為關鍵成長動能，大鵬新一代安防主機已獲美國前三大電信商與平台商採用，預計第四季開始出貨，董事長張再發表示，對美國市場審慎樂觀，期待未來營收占比可與歐洲相提並論，未來三至五年將帶來顯著成長；南美市場今年表現也不錯，大鵬在當地設有銷售與技術支援團隊持續耕耘。

產品線布局方面，安防警報系統占營收 73.21%, 長照警報系統占 25.85%。安防產品方面, 大鵬已完成 Apple Wallet 與 Google Wallet 數位門禁卡整合，為全球首創，使用者只需手機靠近讀卡機即可操作；公司開發的生物辨識讀卡機包含人臉、掌紋與指紋辨識，客戶正在試用。新技術 WiFi HaLow 結合 SF1 開發的紅外線與太陽能偵測攝影機，傳輸距離達 500 公尺，可大幅減少客戶維護成本。

長照產品線展望部分，張再發指出，全球老齡化趨勢推動市場需求，且長照毛利率整體高於安防系統，未來將加大資源投入。2025 年開始量產的緊急救援手錶可一鍵通報並具定位功能，已獲美國三大服務商之一採用；新推出的 SFV 技術應用於語音無線傳輸，距離可達 550 公尺，較傳統 WiFi 方案更便宜且距離更遠，在歐洲已接獲大型標案。

關稅議題方面，大鵬採 FOB 報價短期不受影響。張再發指出，大鵬產品非一般消費品而是安全安防系統，客戶首重功能與品質，價格非唯一考量因素；以相同規格與歐美大廠比較，大鵬產品價格較同業低約 30%，大鵬在製造成本具優勢，且有技術及客製化能力優勢，但仍會評估海外設廠可行性，並透過供應鏈議價能力因應。

產能配置上，大鵬組裝包裝產能利用率已達 100%, 部分委外協力廠商配合，至於無線測試產能, 公司擁有 50 多間無線電波隔離室，利用率約 60%，業績持續成長仍有充足擴充空間。