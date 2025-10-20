全球第四、17兆債券版圖再進化！櫃買「股債雙箭」助攻籌資平台 打造亞洲資產管理重鎮

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-20 17:51

櫃買中心總經理陳麗卿今 (20) 日於「亞洲創新籌資平台」記者會上揭示，櫃買中心正以「股權」與「債券」雙核心策略，積極打造多功能、多層次的資本市場生態圈，全力支持企業從微型新創到成熟發展的籌資需求，並配合主管機關推動「亞洲創新籌資平台」，持續優化制度與創新商品，目標是將台灣推向亞洲資產管理與創新籌資的重鎮。

全球第四、17兆債券版圖再擴大！櫃買「股債雙箭頭」助攻 打造亞洲資產管理與創新重鎮（鉅亨網記者張韶雯攝）

股權市場：深化「創櫃板 Plus」扶植微型新創

在股權市場方面，櫃買中心持續優化中小微企業的籌資環境。針對市場上的微型新創公司，櫃買中心已於 114 年 1 月推出「創櫃板 Plus」，透過強化誘因、分級輔導、持續推廣及簡化程序等四大措施，加速微型企業熟悉並進入資本市場。此外更結合了證券商、會計師、創投公會及企業 CVC 等力量，組成「創櫃板 S+ 平台大聯盟」，提供交流媒合機會，讓具潛力的創意公司能被看見並獲得投資。

截至今年 9 月底，已成功輔導 32 家公司進入創櫃板，其中 8 家已上市櫃。此外，為縮短企業進入資本市場的時程，法規已將證券商評估查核期間從三年縮短至二年，並提供發行公司申請登錄興櫃時，可同時申報公開發行並選擇簡易公發機制，大幅提升市場的效率與彈性。

債券市場：國際化精進措施 擴大發行版圖

櫃買中心的債券市場表現斐然，流通在外餘額高達 17 兆多元，來自 33 國超過 550 家發行人，發行檔數超過 2900 檔，發行金額在世界交易所聯合會中排名第四，國際債券更是其中最大宗。

為擴大國際債券市場發行規模並提升國際競爭力，櫃買推出多項精進措施。首先是開放海外上市櫃公司 100% 持股的子公司，能在台發行「專業板國際債」，例如台積電或環球晶等集團的海外子公司未來即可在國內發債，提供企業多元的資金調度管道。

其次是優化外國金融機構發行一般板國際債的資格，放寬其分支機構或為募資與資金管理而設立的特殊目的公司，在符合一定條件下得發行一般板國際債，例如瑞銀集團的倫敦分行未來即可依此規定來台發債。

第三是參考國際市場趨勢，開放境外發行的外幣計價債券得向櫃買中心申請「雙掛牌」，並為其訂定專屬的簡稱，搭配適當配套措施，如要求境外銷售機構需符合一定資格，以增加市場的廣度與深度。

陳麗卿指出，「股債雙核心」籌資平台能讓外國企業除了來台發行股票外，也可依其資金結構和中長期規劃，選擇發行債券。企業可透過發債吸引與股票投資人不同的資金，增加企業知名度，並靈活運用總括申報方式，縮短發債時程、降低發行成本。