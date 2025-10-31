助攻亞洲創新籌資平台！櫃買中心三大亮點大幅鬆綁及優化國際掛牌

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-31 18:18

‌



櫃買中心於昨（30）日召開第 11 屆第 17 次董監聯席會議，會中不僅通過了數項攸關市場活絡與效率的重要規章修正案，同時也核准了六家優質企業的上櫃申請案，其中為配合「亞洲創新籌資平台」計畫，並推出大幅鬆綁及優化國際掛牌的三大亮點，以降低外企來台掛牌門檻，提升資本市場的國際吸引力。

助攻亞洲創新籌資平台！櫃買中心拍板3大亮點：鬆綁外企上櫃、簡化「市轉櫃」及轉板流程。（鉅亨網資料照）

一、優化權證發行機制，活絡交易標的

‌



為配合主管機關政策，增訂「主動式交易所交易基金」（Active ETF）得作為權證連結標的，櫃買中心同步修正《業務規則》部分條文。這項修正將擴大權證發行人可連結的標的範圍，提供投資人更多元的避險與交易選擇，有助於提升市場交易的靈活性。

二、放寬公司退票補正條件，增加企業彈性

在《證券商營業處所買賣有價證券業務規則》的修正中，櫃買中心針對上櫃公司的退票補正期限進行了放寬，並增訂了更具彈性的補正事由。此舉能給予上櫃公司更大的營運周轉彈性，降低企業因突發事件導致的下櫃風險，有助於維持市場穩定。

三、配合「亞洲創新籌資平台計畫」，優化國際掛牌規定

此次修正重點之一，是配合主管機關「亞洲創新籌資平臺計畫」的精進規劃，對《證券商營業處所買賣有價證券審查準則》等四項規章進行修正。主要亮點包括：

1. 上市轉上櫃限制：明定已於證交所一般板及創新板掛牌的公司，須屆滿一年後始得申請上櫃，確保資訊揭露穩定性。

2. 優化外國發行人條件：針對主要營運地不在陸港澳地區，且非由陸港澳股東控制的外國發行人，取消須由台籍董事席次過半的限制。此外，將主辦推薦證券商協助法令遵循（保薦）期間，由現行的掛牌後三個會計年度縮短為一個會計年度。

3. 簡化轉板流程：增訂「第一上市」轉為「第一上櫃」的公司，其保薦期間可延續原上市期間，無須重新計算，有效簡化企業轉板流程。

這些修正旨在降低國際企業來台掛牌的門檻，提升台灣資本市場的國際吸引力。

四、6 家優質企業獲准上櫃 產業多元：