消費級贏麻+企業級搶跑！巴克萊：OpenAI和Anthropic 把谷歌卡在中間

2025-10-20

OpenAI 與谷歌 (GOOGL-US) 在大模型上的競爭格局愈發清晰，前者在消費級市場上已拉開差距，企業級戰場 Anthropic 則搶佔先機，谷歌雖依托搜索撐起 Token 總量，卻陷入「大而不強」的夾心困境。

消費級贏麻+企業級搶跑！巴克萊：OpenAI和Anthropic 把谷歌擠在中間(圖：REUTERS/TPG)

消費級應用上，OpenAI 優勢顯著。開發者日數據顯示，OpenAI 的 API 每分鐘處理約 600 億個 Token，較兩年前增長二十倍，ChatGPT 每週活用戶突破 8 億。

巴克萊分析師 Ross Sandler 分析後發現，若僅看「原生消費級 AI 應用」，OpenAI 的 Token 消耗量是 Gemini 的兩倍以上。儘管谷歌所有服務月均處理 1.3 兆 Token(主要由搜尋用戶貢獻)，但真正用戶主動互動的 ChatGPT，每月產生逾 420 兆推理 Token，若月活達 12 億將更高，遠超過 Gemini 應用程式的 190 兆 (4.5 億月活)。

根據谷歌第二季財報，Gemini App 日請求量 50% 較上季成長，仍難掩消費級產品的使用者黏性差距。

企業級市場則是 Anthropic 的天下。這家 2023 年 3 月才推出 Claude 的公司，已佔據企業級推理 Token 賽道近兩倍於 OpenAI 的營收份額。Anthropic 內部目標顯示，今年底年化收入將達 90 億美元，明年底衝至 200 億美元。截至 8 月，Anthropic 運行率已突破 50 億美元，服務超過 30 萬企業客戶，年付費超 10 萬美元的客戶數一年成長近七倍，建立起「可觀領先優勢」。

谷歌雖憑藉逾 25 億搜尋用數量維持 900 兆月均 Token 的總量優勢，卻暴露了核心弱點：消費級產品依賴搜尋流量，企業級市場未形成爆款。

Sandler 指出，谷歌如同「問答印鈔機」，亟需證明自身在 AI 原生應用中的競爭力。