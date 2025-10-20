國際廢鋼、小鋼胚走勢分歧 豐興鋼筋開平盤待市況明朗

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-10-20 12:45

‌



電爐煉鋼廠豐興 (2015-TW) 今 (20) 日開出本周盤價，雖然國際廢鋼行情持穩，但受俄羅斯及中國小鋼胚行情走跌、價格疲弱影響，國內鋼筋買賣雙方持續拉鋸，因此豐興本周開出平盤，待國際市況明朗。

豐興董事長林大鈞。(鉅亨網資料照)

國際原料行情方面，日本 2H 廢鋼本週持平報每公噸 315 美元、美國貨櫃廢鋼亦持平為每公噸 300 美元；澳洲鐵礦砂價格由上週每公噸 106.65 美元下跌至 103.3 美元。

‌



豐興說明，美國內部熱軋鋼價走跌，鋼廠壓低廢鋼收購價，但因回收成本偏高，美廢國際報價仍具支撐，土耳其採購價格小幅上調。不過，台灣因鋼筋價格走弱，對高價美廢採購意願低，市場詢報價明顯減少。

日本方面，東京製鐵上調部分地區收購價，亞洲出口報價雖堅挺，但受限於區域需求疲弱與成品價緩跌，成交量仍低；而大陸需求未如預期回溫，成品與半成品價格均呈小幅下跌，不過焦煤價格持續高檔，對整體鋼價形成支撐。

豐興表示，國際原料、半成品漲跌互見，國內廢鋼無上漲動能，上週鋼筋反應市場預期而下跌，但南部市場仍未出現大量成交，買賣雙方持續拉鋸，因此本週開出平盤靜待國際行情明朗，而型鋼上週已反應降價預期，本週同樣平盤。