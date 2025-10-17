土耳其里拉貶至創紀錄新低 政策瞄準「實質升值」與通膨賽跑

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-17 15:20

土耳其里拉持續緩慢貶值，兌美元匯率已跌至歷史新低。市場預期當局將允許里拉繼續走弱，只要其貶值的速度低於通貨膨脹率即可。

土耳其里拉貶至創紀錄新低

里拉兌美元周五 (17 日) 早盤一度下跌 0.2%，至 41.9500 里拉兌 1 美元，截至伊斯坦堡時間上午 8 點 45 分，交易價為 41.9477 里拉。里拉今年已累計暴跌 16%，並正邁向連續第 15 周的跌勢。

East Capital Group 資深投資組合顧問 Emre Akcakmak 指出，里拉貶值並不令人意外，因為自 2023 年以來，里拉兌美元幾乎每隔一天就創下歷史新低。

對於投資人而言，關注的重點有二：首先，中央銀行是否有足夠的儲備，來管理有序的貶值；其次，則是貶值的速度。

土耳其政府目前追求一項被稱為「實質升值」的政策，目標是讓里拉的損失，保持在消費者通貨膨脹率之下。

儘管 9 月份的通貨膨脹快於市場預期，但里拉仍保持了其緩慢的貶值趨勢。中央銀行認為，維持里拉貶值速度與通膨掛鉤，應能產生相對可預測且一致的貶值路徑。然而，本月中央銀行已不再明確提及「實質升值」政策，儘管其表示這仍是預期的政策結果。

土耳其的年通膨率在 9 月份出現了逾一年來的首次加速。摩根士丹利的經濟學家 Georgi Deyanov 團隊，在一份最新報告中指出，除了維持較高的實質利率外，中央銀行「可能會減少」里拉的貶值速度，以協助抑制通膨。