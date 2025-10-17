鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-17 16:20

‌



美國總統川普的關稅權限正面臨法律挑戰，此高知名度案件目前正等待美國最高法院審理。這場法律戰中，訴訟雙方都警告稱，國家的「生存」正受到威脅，全案的口頭辯論定於 11 月 5 日舉行。

川普稱無關稅美國難以存活 企業界反擊：有關稅我們活不下去(圖:shutterstock)

川普總統本人堅信，如果沒有關稅，美國將無法生存。他稱此案為「我國歷史上最重要的案件之一」，並預測，如果最高法院做出對他不利的裁決，美國經濟將面臨可怕的局面，因為美國若無關稅將會「毫無防禦能力」。

‌



川普表示，他甚至不確定國家是否能夠「存活」，並警告稱，如果此案敗訴，「我們將在未來多年內成為一個衰弱、麻煩的金融爛攤子」。

鑑於此案的重要性，他表示自己可能會親自出席最高法院的辯論。對於一位現任總統而言，親自出席最高法院的法律聽證會是史無前例的舉動。不過，最高法院尚未回應關於總統可能出席口頭辯論的問題。

然而，美國的企業界發出嚴厲警告，認為現行的關稅措施正危及美國企業和消費者。

全球最大的商業協會——美國商會 (U.S. Chamber of Commerce) 在法庭之友意見書中指出，如果總統對《國際緊急經濟權力法》(IEEPA) 的廣泛解釋獲得批准，將導致「深遠的經濟和政治後果」。

商會的律師們警告，如果總統的 IEEPA 關稅持續有效，無論大型或小型，美國企業都將受到「不可彌補的傷害」。

代表小型企業的自由司法中心 (Liberty Justice Center) 在 6 月時就曾指出，這些業者的生計已命懸一線。其中包括總部位於紐約的葡萄酒和烈酒進口商 VOS Selections。律師們警告稱，這些企業正面臨破產的「生存威脅」，以及聲譽受損、商譽損失或與供應商客戶關係受損等迫在眉睫的不可彌補的損害。