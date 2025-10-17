川普稱無關稅美國難以存活 企業界反擊：有關稅我們活不下去
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
美國總統川普的關稅權限正面臨法律挑戰，此高知名度案件目前正等待美國最高法院審理。這場法律戰中，訴訟雙方都警告稱，國家的「生存」正受到威脅，全案的口頭辯論定於 11 月 5 日舉行。
川普總統本人堅信，如果沒有關稅，美國將無法生存。他稱此案為「我國歷史上最重要的案件之一」，並預測，如果最高法院做出對他不利的裁決，美國經濟將面臨可怕的局面，因為美國若無關稅將會「毫無防禦能力」。
川普表示，他甚至不確定國家是否能夠「存活」，並警告稱，如果此案敗訴，「我們將在未來多年內成為一個衰弱、麻煩的金融爛攤子」。
鑑於此案的重要性，他表示自己可能會親自出席最高法院的辯論。對於一位現任總統而言，親自出席最高法院的法律聽證會是史無前例的舉動。不過，最高法院尚未回應關於總統可能出席口頭辯論的問題。
然而，美國的企業界發出嚴厲警告，認為現行的關稅措施正危及美國企業和消費者。
全球最大的商業協會——美國商會 (U.S. Chamber of Commerce) 在法庭之友意見書中指出，如果總統對《國際緊急經濟權力法》(IEEPA) 的廣泛解釋獲得批准，將導致「深遠的經濟和政治後果」。
商會的律師們警告，如果總統的 IEEPA 關稅持續有效，無論大型或小型，美國企業都將受到「不可彌補的傷害」。
代表小型企業的自由司法中心 (Liberty Justice Center) 在 6 月時就曾指出，這些業者的生計已命懸一線。其中包括總部位於紐約的葡萄酒和烈酒進口商 VOS Selections。律師們警告稱，這些企業正面臨破產的「生存威脅」，以及聲譽受損、商譽損失或與供應商客戶關係受損等迫在眉睫的不可彌補的損害。
更有最初起訴政府的企業指出，他們可能只能在關門歇業前再撐幾個月。這名企業主表示，一旦他的庫存用盡，一家中國公司很可能會填補空缺，開始製造兒童 STEM 套件。自由司法中心的律師們質疑，對於一家已經破產、不復存在的企業來說，就算未來退還已繳的關稅，又有什麼意義。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- Lithium Americas獲川普政府青睞一個月暴漲129% 小摩警告投資人勿追高
- 兩天連見2部長！庫克拜會陸商務部長王文濤 路透：無懼川普 繼續押注中國
- H-1B簽證費漲至10萬美元 美國商會首次提告川普政府
- 降藥價再下一城！川普與德國默克達協議 IVF藥品減價換關稅保護
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇