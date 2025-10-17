兩天連見2部長！庫克拜會陸商務部長王文濤 路透：無懼川普 繼續押注中國

中國商務部長王文濤周四 (16 日) 會見蘋果(AAPL-US) 執行長庫克，雙方就中美經貿關係及蘋果在中國業務發展交換意見。王文濤表示，在中美兩國元首戰略指引下，自 5 月以來雙方經貿團隊舉行四場會談，推動關係回穩，但近期因美國在馬德里會談後密集推出對中國的限制措施，損害中方利益，破壞會談氛圍。維護經貿​​穩定需雙方相向而行，希望美國與中國以元首共識為引領，透過對話協商解決問題，為企業合作提供穩定環境。