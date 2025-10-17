兩天連見2部長！庫克拜會陸商務部長王文濤 路透：無懼川普 繼續押注中國
鉅亨網編譯陳韋廷
中國商務部長王文濤周四 (16 日) 會見蘋果(AAPL-US) 執行長庫克，雙方就中美經貿關係及蘋果在中國業務發展交換意見。王文濤表示，在中美兩國元首戰略指引下，自 5 月以來雙方經貿團隊舉行四場會談，推動關係回穩，但近期因美國在馬德里會談後密集推出對中國的限制措施，損害中方利益，破壞會談氛圍。維護經貿穩定需雙方相向而行，希望美國與中國以元首共識為引領，透過對話協商解決問題，為企業合作提供穩定環境。
王文濤也強調，中國將推動高水準開放、優化營商環境，歡迎蘋果深化對中合作、加大投入。
庫克回應表示，蘋果將繼續紮根中國、參與高品質發展，良好美中經貿關係惠及兩國及全球經濟，願為合作共贏貢獻力量。
此前一日，中國工信部長李樂成也會晤庫克，雙方交流蘋果在中國業務及電子資訊領域合作。
《路透社》報導指出，庫克此行釋放繼續加大在中國投資的訊號，被解讀為「無懼川普」。目前川普政府對中國推出一系列限制措施，中美經貿摩擦持續，但相較於輝達、高通等被中國調查的美國企業，蘋果受影響相對較輕，這家手機製造商對中國的合作維持積極態度。
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇