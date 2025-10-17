鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-17 16:30

‌



中國 A 股三大指數周五 (17 日) 開高收低，上證指數(SSEC) 大跌摜破 3900 點大關，周線亦創下 10 周以來最大跌幅紀錄，主要因為市場對貿易不確定性抱持謹慎態度，加上 AI 類股的獲利回吐。

〈陸股盤後〉貿易不確定性+AI股獲利回吐 滬指失守3900 週線創十周來最遜表現（圖：Shutterstock）

滬指周五收低 1.95% 至 3839.76 點，深證成指 (SZI) 亦跌 3.04% 至 12688.94 點，創業板指收黑 3.36% 至 2935.37 點，滬深北三市合計成交人民幣 1.9547 兆元。

‌



大盤方面，電網設備、光電設備、可控核融合、CPO 等類股跌幅居前，中電鑫龍、華明裝備、科陸電子、良信股份四股跌停，海優新材與陽光電源雙雙跌超 10%，培育鑽石類股持續走低，黃河旋風、四方達雙雙跌超 9%，半導體類股亦震盪走弱，燦芯股份、宏微科技盤中跌超 10%，通富微電、佰維儲存、華海誠科跌幅居前。

上漲族群方面，燃氣、石油、煤炭、銀行等類股逆市上揚，農業銀行創新高，國新能源則出現 4 個交易日內的第 3 個漲停板。此外，航運概念走勢稍強，海通發展、廈門港務、海峽股份漲停，嬰童概念亦活躍，彩虹集團、珠江鋼琴等漲停。

根據 Wind 統計數據，滬深北三市共 598 檔股票上漲，4781 檔下跌，平盤有 53 隻股票，滬深北三市共 47 檔股票漲幅在 9% 以上，60 檔跌幅在 9% 以上。

瑞銀 (UBS) 分析師在寫給客戶的研究報告中寫道：「隨著市場波動加劇，投資人情緒已發生很大變化，大多數投資人在政治動盪中處於觀望狀態。與一周前相比，下行風險和不確定性有所增加。」

中國恒生前海基金表示，近期成交額顯著萎縮並創近期新低，市場整體風險偏好下降，資金觀望情緒濃厚。盤面上，市場熱點較為雜亂，銀行、煤炭等紅利資產逆勢拉升。根據中國央行數據，9 月新增社融和信貸數據仍維持較高增速，體現了適度寬鬆的貨幣政策取向，金融對實體經濟的支援力度依然穩固。隨著今年第三季財報季臨近，市場對於業績和基本面的關注度將增強。