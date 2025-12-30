鉅亨網新聞中心 2025-12-30 09:30

圖說: 台中漢神洲際開幕倒數！【遠雄丰尚】出門即領略3.4萬坪國際時尚生活圈

據內政部營建署統計，今年前 10 月全台商業類建築使用執照核發樓地板面積共達 23.94 萬坪，較去年同期成長 13.2%，其中以台中市最為突出，商業類建築樓地板面積達 9.9 萬坪，年增 11 倍，居六都之冠，顯見台中匯聚周邊縣市共 6 百萬消費人口，已成全台最具爆發力的零售與商業新核心。

眾多商場中，以「漢神洲際購物廣場」最具指標性，其營業面積達 3.4 萬坪，超過台中新光三越、高雄漢神巨蛋，地上 7 層的購物中心，集奢華精品、特色餐飲、影城、空中咖啡廳、多功能展演場於一體，進駐品牌近 500 個，隨著建築拆架，開幕進入倒數，格外引人注目。

‌



近年大型購物中心在全台遍地開花，光台中在未來 5 年，就至少有 5 家中大型購物商場開幕，其中備受矚目的，當屬北屯洲際棒球場旁的「漢神洲際購物廣場」，正式營運後，將與當前的「店王」新光遠百分庭抗禮，挾強大的人氣及商業光環，多家北部建商趨之若鶩，跟進卡位推案。

圖說: 漢神洲際購物廣場 圖: 遠雄丰尚提供

十四期重劃區推案熱 北部建商搶進

漢神洲際所處的十四期重劃區，也是台中腹地最廣闊的新開發區，連「台中巨蛋」都已進駐開發，長期人口成長、商業發展皆可期，在建設的推波助瀾下，近 5 年的房市也發展迅速，目前具規模的中大型個案就超過 20 個，幾家北部主流的上市建商如大陸、華固、遠雄等也紛紛推案，密度空前集中。

業界認為，當大型商場與重大公共建設逐步到位，區域房市將由題材期進入基本面支撐階段，有助於提高資產抗跌性。

其中遠雄在台中推案，向來選在購物中心、大型商場周邊，以充裕的人流作為保值要素，並常在區域發展初期進場，保障未來增值性。第四季推出的「遠雄丰尚」，為遠雄進軍十四期重劃區的第一案，步行即可抵達漢神洲際，以凌空 22 層宜居建築，在人潮常駐的崇德十九路形塑區域新地標。

基地鄰近漢神洲際，具備地段稀有性。市場人士指出，隨著商業機能成熟，十四期已逐步轉化為中長期資金布局的核心生活圈。

圖說: 崇德路生活商圈 圖: 遠雄丰尚提供

遠雄首案下重本 打造永續時尚建築

隨著台中十四期洲際段生活機能快速到位，市場對住宅產品的關注焦點，已從單純地段轉向「居住品質與長期持有成本」。近期推案的「遠雄丰尚」因導入永續與被動式節能設計，成為區域內少數以產品力切入高資產族需求的指標建案。

該案在高度商業化環境中，仍罕見的保留大尺度基地臨路退縮空間，並保留兩排林蔭綠帶，形成封閉式社區動線，兼顧隱私、安全與居住安靜度。市場人士指出，這類規劃雖犧牲部分可售面積，卻有助於降低長期管理干擾，提升住宅保值性。

在建築設計上，遠雄丰尚邀請王銘鴻大師擔綱設計，是王銘鴻建築師第一個以「被動式設計」規劃的住宅建案，在坐北朝南的基地上，透過對四季日照、風場、微氣候等精密計算，設計一棟「會呼吸的多孔性」建築，並透過一樓、頂樓、逐層的高度綠覆，以及 8+6+8 複層 Low-E 玻璃等材料，打造穩定適居，自然節能且能通透換氣的城市綠洲。

遠雄建設「永續 x 共享」品牌轉型核心理念也落實到建築細節當中，透過多孔性設計、雙面採光、高效通風等節能規劃，讓室溫更加穩定、換氣也更加自然，此類被動式設計有助於壓低長期能源支出，對長期自住與資產持有皆具實質效益。

「遠雄丰尚」產品坪數規劃以 2 至 3 房純住宅，單層戶數控制，強調邊間比例與居住採光。遠雄房地產行銷經理唐平晃指出，該案核心理念在於以長期視角回應未來住宅趨勢，透過前瞻設計降低維護與能源成本，讓產品在市場中具備更佳抗跌性。

唐平晃表示，儘管北台中房市競爭激烈，遠雄仍致力以更長遠的思維，打造有別於市場的產品，「遠雄丰尚」在許多細節充分落實「永續、共享」理念，短期來看，優秀的設計確實會讓成本上揚，但長期來看，前瞻性規劃終究會在未來的 10 年、20 年對居住健康、舒適便利及維護成本有正面影響，對高資產族群而言，正是無可取代的條件。

市場觀察認為，當十四期逐步進入成熟期，具備節能設計、低密度規劃與高居住品質的產品，將更容易在未來轉售與長期持有中展現價值，成為高資產族資產配置的重要選項之一。