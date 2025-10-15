鉅亨網編輯林羿君 2025-10-15 14:00

美國總統川普 14 日在白宮會見阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）時明確表示，任何中國在南美洲國家的軍事活動，華府都不樂見。

川普警告阿根廷勿與中國軍事往來 否則他會「非常不悅」。(圖:shutterstock)

川普表示，阿根廷可以與中國進行交易，但「絕對不該」與中共發展超出貿易以外的關係，尤其是軍事合作，若真有此事，他將「非常不悅」。

美國上週宣布一項 200 億美元的援助方案，為阿根廷陷入困境的貨幣和整體經濟提供支持。

美國財政部長貝森特澄清，美國對阿根廷的金融支援，並不是以終止與中國的貨幣互換為條件。貝森特說，美方的主要擔憂，集中在「港口、軍事基地、觀測設施」，這些敘述幾乎都指向中國在阿根廷巴塔哥尼亞地區的太空觀測中心。

阿根廷左翼政府在 2012 年時給與中國 50 年的權利，在巴塔哥尼亞的內烏肯省建設一個 494 英畝的太空站。米雷伊的前一任總統費爾南德斯（Alberto Fernandez）與北京續簽了一項共同探索太空的合資協議。

美國政府近年來多次警告，中國可能在該太空站暗中從事軍事活動。拜登政府曾呼籲米雷伊檢視該設施，但目前尚不清楚當地政府去年檢查的程度如何。

上週末，中國駐阿根廷大使館回應，批評美方「欺凌」拉丁美洲國家，同時推行「冷戰時代的思維」。