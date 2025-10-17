中國批美國製造恐慌！表態願談判化解稀土爭端

鉅亨網編譯王貞懿 2025-10-17 04:01

根據《CNBC》周四 (16 日) 報導，中國同日反擊美國對其稀土管制的批評，稱美方「蓄意製造恐慌」，但表態願與美國談判。

中國指控美國對其稀土管制措施「製造恐慌」，但表示願意透過談判化解爭端。

根據中國官媒《環球時報》報導，中國商務部發言人何咏前在記者會上表示：「美方的解讀嚴重扭曲和誇大中國的措施，蓄意製造不必要的誤解和恐慌。」

北京上周在美國總統川普與習近平主席預計在南韓會面前，宣布對稀土出口實施全面管制。隨後，川普威脅最快 11 月 1 日或更早對中國課徵 100% 關稅作為報復。

周二，美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 接受《CNBC》專訪時指控中國試圖控制全球科技供應鏈。他表示，北京下一步行動將決定關稅是否生效。

稀土用於製造磁鐵，是 F-35 戰機、戰斧巡弋飛彈和掠奪者無人機等美國武器平台的關鍵材料，也廣泛應用於機器人、電動車和半導體等民用產業。

值得注意的是，儘管雙方劍拔弩張，川普仍希望與北京合作，計畫本月稍後在南韓與習近平會面。何咏前周四也表示，中國願與美國對話。

中國商務部強調，出口限制是為保護國家安全，防止稀土被濫用於大規模殺傷性武器等軍事用途。

何咏前指出，美國自己也對中國實施半導體限制，還設定外國成分規定，企圖將北京排除出北美供應鏈。