中國批美國製造恐慌！表態願談判化解稀土爭端
鉅亨網編譯王貞懿
根據《CNBC》周四 (16 日) 報導，中國同日反擊美國對其稀土管制的批評，稱美方「蓄意製造恐慌」，但表態願與美國談判。
根據中國官媒《環球時報》報導，中國商務部發言人何咏前在記者會上表示：「美方的解讀嚴重扭曲和誇大中國的措施，蓄意製造不必要的誤解和恐慌。」
北京上周在美國總統川普與習近平主席預計在南韓會面前，宣布對稀土出口實施全面管制。隨後，川普威脅最快 11 月 1 日或更早對中國課徵 100% 關稅作為報復。
周二，美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 接受《CNBC》專訪時指控中國試圖控制全球科技供應鏈。他表示，北京下一步行動將決定關稅是否生效。
稀土用於製造磁鐵，是 F-35 戰機、戰斧巡弋飛彈和掠奪者無人機等美國武器平台的關鍵材料，也廣泛應用於機器人、電動車和半導體等民用產業。
值得注意的是，儘管雙方劍拔弩張，川普仍希望與北京合作，計畫本月稍後在南韓與習近平會面。何咏前周四也表示，中國願與美國對話。
中國商務部強調，出口限制是為保護國家安全，防止稀土被濫用於大規模殺傷性武器等軍事用途。
何咏前指出，美國自己也對中國實施半導體限制，還設定外國成分規定，企圖將北京排除出北美供應鏈。
「美國的指控恰恰顯示，美方正把自己的做法投射到別人身上。」何咏前說。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 中國這步棋玩大了？稀土封鎖反讓川普撿回盟友！
- 貝森特拋橄欖枝：若中國放棄稀土管制 美方願延長關稅暫停
- 中國祭軍用稀土禁令！貝森特批：北京經濟疲軟還「想拖所有人下水」
- 中國稀土展現實力 歐盟：美歐須團結 單邊主義難抗衡
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告