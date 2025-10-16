search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國銀行(BAC-US)EPS預估上修至3.8元，預估目標價為57.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對美國銀行(BAC-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.69元上修至3.8元，其中最高估值3.9元，最低估值3.61元，預估目標價為57.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.9(3.8)4.555.55
最低值3.61(3.61)4.054.65
平均值3.76(3.7)4.324.95
中位數3.8(3.69)4.324.9

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值1,116.13億1,184.91億1,269.55億
最低值1,079.44億1,113.94億1,185.08億
平均值1,094.97億1,159.44億1,218.14億
中位數1,097.34億1,158.90億1,214.94億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.873.573.193.083.21
營業收入949.18億957.62億1,178.52億1,750.03億1,958.65億

詳細資訊請看美股內頁：
美國銀行(BAC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

