鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國銀行(BAC-US)EPS預估上修至3.8元，預估目標價為57.00元
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對美國銀行(BAC-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.69元上修至3.8元，其中最高估值3.9元，最低估值3.61元，預估目標價為57.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.9(3.8)
|4.55
|5.55
|最低值
|3.61(3.61)
|4.05
|4.65
|平均值
|3.76(3.7)
|4.32
|4.95
|中位數
|3.8(3.69)
|4.32
|4.9
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1,116.13億
|1,184.91億
|1,269.55億
|最低值
|1,079.44億
|1,113.94億
|1,185.08億
|平均值
|1,094.97億
|1,159.44億
|1,218.14億
|中位數
|1,097.34億
|1,158.90億
|1,214.94億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.87
|3.57
|3.19
|3.08
|3.21
|營業收入
|949.18億
|957.62億
|1,178.52億
|1,750.03億
|1,958.65億
詳細資訊請看美股內頁：
美國銀行(BAC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
