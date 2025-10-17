中國商務部：美方20餘天 20項對華打壓措施 破壞經貿會談氛圍

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-17 04:30

中國商務部周四（16 日）召開例行記者會，相關負責人介紹近期重點工作有關情況，商務部新聞發言人何詠前表示，美方 20 餘天採取 20 項對華打壓措施，破壞雙方經貿會談氛圍。

中方對美方一系列做法強烈不滿，堅決反對。（圖：Shutterstock）

有媒體提問，美國貿易代表格里爾說，是否避免美國對中國產品實施 100% 新關稅，取決於中國，他相信仍有機會解決關鍵礦產限制爭議。中方對此有何評論？

何詠前對此表示，中美馬德里經貿會談後，美方不顧中方反覆勸阻，短短 20 餘天，提出 20 項對華打壓措施，嚴重損害中方利益，破壞雙方經貿會談氛圍。

何詠前說，特別是 9 月底，美方提出出口管制實體清單穿透性規則，將數千家中國企業延伸列入實體清單，同時不顧中方磋商誠意，執意於 10 月 1 日落地；美方對華造船 301 調查港口費措施，嚴重損害中方利益，影響極為惡劣。

何詠前稱，中方對美方一系列做法強烈不滿，堅決反對。希望美方珍惜經貿會談成果，立即糾正錯誤做法。中方願與美方在相互尊重基礎上，通過平等對話的方式，妥善解決各自關切。