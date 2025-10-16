鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-10-16 18:59

‌



陽明 (2609-TW) 於今 (16) 日召開董事會通過購置自用辦公大樓案，預計將以 112.2 億元取得台北市南港區土地 (874.97 坪) 和建物共 10,761.62 坪 (另有 180 個車位)，建物每坪價格為 99 萬元，預計今年底完成交屋並進行裝修，可於明年提供陽明業務行政部門作為第二辦公室使用。

陽明斥資112億元買南港辦公大樓 明年啟用。(鉅亨網資料照)

陽明說明，此次斥資逾百億元買辦公大樓，主要是為解決七堵總部大樓長期不敷使用、屋齡老化嚴重漏水問題，將作為業務行政部門第二辦公空間，以維持辦公品質並提升業務效能。

‌



陽明進一步指出，現行七堵大樓長久以來辦公空間不敷使用，造成業務行政單位分散三地辦公，且屋齡老化嚴重漏水，非大規模整修無法改善，已影響同仁辦公品質，因此，考量集團整體營運布局、維持同仁辦公環境的迫切需求、電子商務與全球備援人力擴充、專業船員培訓場域所需、並兼顧充實資產配置以平衡海運景氣波動下維持公司淨值考量，董事會同意購置南港區商辦 1 棟作為陽明第二辦公空間。

而未來將以陽明海運七堵大樓 (總公司，基隆市七堵區)、陽明南港大樓 (第二辦公室)、陽明重慶大樓 (台北市重慶北路) 與陽明基隆大樓 (基隆市信一路) 作為陽明集團辦公空間，因應業務需要做整體規劃。