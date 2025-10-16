鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-16 16:50

‌



隨著各大品牌加速平板新品的推出頻率，市場買氣明顯回溫。根據傑昇通信的門市銷售數據統計，2025 年 Q3 平板銷量較去年同期大幅成長 31%，呈現強勁的復甦態勢；綜觀前十大熱銷機型榜單，蘋果 iPad 仍穩居霸主地位，以價格最具競爭力的 iPad 11 A16 Wi-Fi (128GB) 獨霸冠軍；而在安卓陣營中，最受歡迎的則是三星 Galaxy Tab A9+ WiFi (8GB/128GB)。

台灣Q3平板市場iPad 11 A16獨占鰲頭 三星Galaxy Tab A9+為安卓陣營龍頭。(圖：shutterstock)

平板需求逐年增長，2025 年 Q3 進榜品牌涵蓋蘋果、三星、OPPO、Lenovo。全台最大通訊連鎖門市─傑昇通信以系統區分，iPad 拿下五席，實現 iOS 與 Android 平分秋色；冠軍機型 iPad 11 A16 WiFi（128GB）持續蟬聯榜首，主因在於萬元出頭的價格，與 A16 晶片帶來接近 M 系列的旗艦效能，符合學生族、家庭娛樂及一般消費者的多重需求，讓 iPad 11 成為今年度最有冠軍相的平板。

‌



續看蘋果旗艦線，傑昇通信表示，iPad Air 11 M3 WiFi（128GB 與 256GB）成高端旗艦代表，受創作者、設計師、上班族熱捧。M3 晶片蘊含近乎筆電級繪圖和剪輯能力，11 吋螢幕輕薄易攜，適合移動生產力。

反觀安卓市場則聚焦於入門與中階機種，但在高階旗艦市場卻呈現集體缺席的狀態，排行榜唯一突破萬元的中階平板為三星 Galaxy Tab S10 FE Wi-Fi（8GB/128GB），不僅符合進階需求，價格也是消費者能負擔，且願意升級的首選。

在安卓平板中，最受歡迎的機型為三星 Galaxy Tab A9+ WiFi（128GB），以不到七千元的平實售價與均衡規格吸引大量消費者青睞，同樣搭載 11 吋大螢幕、四喇叭杜比音效及長續航電池，為家庭共享、學生學習與長輩追劇都能足夠支援；傑昇通信指出，A9 + 的熱銷說明儘管市場對生產力設備的需求增加，但大多數台灣消費者對平板的需求依然以娛樂與基礎功能為主。

除了三星外，安卓陣營的其他品牌也積極搶市。OPPO 推出的 Pad SE 柔光版（4GB/128GB）與 Lenovo Tab M11（4GB/64GB）搶占排行榜第四、五名；傑昇通信表示，OPPO Pad SE 柔光版主打護眼柔光螢幕、AI 功能、長效電池，適合長時間學習、跨裝置資料整合的族群，而 Lenovo Tab M11 則以 5 千有找的售價成為 CP 值最高的入門平板。