2025-10-13

研調機構 Counterpoint Research 表示，全球通訊版圖正迎來一場由人工智慧（AI）驅動的全新轉型，從 3G、4G 到 5G，每一代技術的升級不僅帶來更快的連線速度，更徹底改變了人們的生活型態與產業運作模式，如今業界正邁向下一階段：5G Advanced（5G-A），並將為邁向 6G 時代奠定關鍵基礎。

研調：生成式AI帶動網路流量暴增300倍 5G-A驅動網路智慧轉型。(圖：shutterstock)

Counterpoint Research 指出，4G 世代的到來開啟了行動寬頻新紀元，帶動智慧型手機與行動應用的普及，使行動上網成為日常生活的一部分，進一步促成 App 生態系蓬勃發展；5G 的部署不僅提升了頻寬與傳輸效能，也打造出更具擴展性的端對端網路架構，支援更廣的頻譜範圍與更低的單位成本，成為物聯網（IoT）、車聯網及各式新興應用的基礎。

Counterpoint Research 提到，目前網路負載正迅速轉向 AI 相關流量。生成式 AI 與代理式 AI（Agentic AI）的興起，正在改變網路設計與運作方式。一方面，AI 可協助營運商自動化與最佳化網路；另一方面，網路也需具備足夠的彈性與即時決策能力，以承載日益龐大的 AI 工作量。

Counterpoint Research 以中國為例，電信營運商的 AI Token 流量自 2024 年初的每日 1,000 億，激增至 2025 年 6 月的 30 兆，短短 18 個月暴增 300 倍。若網路缺乏可程式化的即時感知與決策能力，勢必影響效能與使用者體驗，造成用戶流失與營運成本上升。

Counterpoint Research 指出，為應對 AI 時代的挑戰，3GPP 已在 Rel.18、19 及後續版本中導入多項軟體驅動的網路強化功能，形成所謂的 5G Advanced 標準。這些規範將 AI 能力延伸至空中介面與整個網路層級，使網路具備自動調整、安全防護與高效率營運的能力。

Counterpoint Research 補充，透過軟體可程式化與「意圖導向」（Intent-Driven）設計，電信業者能即時自動化與智慧化管理網路，降低能源與營運成本（OPEX），並創造新的商業模式與營收成長機會。

Counterpoint Research 表示，5G-A 的演進不僅提升連線品質，更將讓業者能對外開放網路 API，協助開發者打造智慧、高效、體驗一致的應用服務。這將推動多種新興應用的商業化，包括高品質寬頻服務（FWA、即時上傳、用戶自製內容）、低延遲應用（雲端遊戲、遠端駕駛）以及關鍵企業應用（密集區域的可靠支付）。