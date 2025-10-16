鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過23.76億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格110,840.21美元，24小時漲跌幅-1.88%；以太幣(ETH)現報價格4,001.28美元，24小時漲跌幅-4.23%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達23.76億美元；USDC(USDC)24小時成交量達23.47億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達21.77億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。
24小時跌幅：Bella Protocol(BEL)24小時跌幅57.5%；Radiant Capital(RDNT)24小時跌幅11.1%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%。
近一週漲幅：KAVA(KAVA)近一週漲幅49.1%；IOTX(IOTX)近一週漲幅43.6%；Notcoin(NOT)近一週漲幅42.9%。
近一週跌幅：Bella Protocol(BEL)近一週跌幅38.3%；達世幣(DASH)近一週跌幅29.3%；Reserve Rights(RSR)近一週跌幅11.8%。
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過36.29億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
- 鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過30.01億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
- 比特幣價格回落至11.2萬美元附近 現貨ETF單日大規模流出
- 史上最大清算潮襲擊加密市場後 投資人緊急布局避險交易
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇