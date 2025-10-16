鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過23.76億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2025-10-16 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。

24小時跌幅：Bella Protocol(BEL)24小時跌幅57.5%；Radiant Capital(RDNT)24小時跌幅11.1%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%。

近一週漲幅：KAVA(KAVA)近一週漲幅49.1%；IOTX(IOTX)近一週漲幅43.6%；Notcoin(NOT)近一週漲幅42.9%。