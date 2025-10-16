盤中速報 - DEGO大漲11.03%，報1.44美元
DEGO(DEGO)在過去 24 小時內漲幅超過11.03%，最新價格1.44美元，總成交量達0.26億美元，總市值0.30億美元，目前市值排名第 181 名。
近 1 日最高價：1.48美元，近 1 日最低價：1.09美元，流通供給量：20,997,213。
Dego Finance於2020年推出，是一個去中心化的生態系統，提供了不可替代權杖（NFT）和去中心化金融（DeFi）工具的多樣化組合。 它是一個獨立的，開放的NFT生態系統。允許任何用戶啟動NFT並啟動開採，拍賣和交易，涵蓋產品的整個生命週期。 Dego的NFT協議是用於區塊鏈項目的跨鏈第二層基礎架構，可用於用戶獲取和權杖分配。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.09%
- 近 1 月：+1.00%
- 近 3 月：+7.60%
- 近 6 月：-39.21%
- 今年以來：-57.67%
