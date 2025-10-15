search icon



鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過36.29億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格112,959.33美元，24小時漲跌幅+1.06%；以太幣(ETH)現報價格4,177.77美元，24小時漲跌幅+4.52%。

亮點幣種：以太幣(ETH)24小時成交量達36.29億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達33.12億美元；USDC(USDC)24小時成交量達32.76億美元。

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。

24小時跌幅：Yield Guild Games(YGG)24小時跌幅44.8%；DEGO(DEGO)24小時跌幅42.8%；Reserve Rights(RSR)24小時跌幅19.9%。


近一週漲幅：KAVA(KAVA)近一週漲幅44.7%；FET(FET)近一週漲幅42.9%；Notcoin(NOT)近一週漲幅41.4%。

近一週跌幅：愛麗絲(ALICE)近一週跌幅43.1%；大零幣(ZEC)近一週跌幅40.1%；達世幣(DASH)近一週跌幅37%。

