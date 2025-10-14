鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過30.01億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2025-10-14 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。

24小時跌幅：Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%；愛麗絲(ALICE)24小時跌幅4.91%。

近一週漲幅：DEXE(DEXE)近一週漲幅54.9%；IOTX(IOTX)近一週漲幅43.3%；KAVA(KAVA)近一週漲幅41.8%。