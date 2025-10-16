盤後速報 - 台新AI優息動能(00962)次交易(17)日除息0.03元，參考價11.04元
鉅亨網新聞中心
台新AI優息動能(00962-TW)次交易(17)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.03元。
首日參考價為11.04元，相較今日收盤價11.06元，息值合計為0.03元，股息殖利率0.23%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/10/17
|11.06
|0.025
|0.23%
|0.0
|2025/09/16
|10.6
|0.025
|0.24%
|0.0
|2025/08/15
|10.18
|0.025
|0.25%
|0.0
|2025/07/15
|9.44
|0.025
|0.26%
|0.0
