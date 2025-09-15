盤後速報 - 台新AI優息動能(00962)次交易(16)日除息0.03元，參考價10.58元
鉅亨網新聞中心
台新AI優息動能(00962-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.03元。
首日參考價為10.58元，相較今日收盤價10.60元，息值合計為0.03元，股息殖利率0.24%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/16
|10.60
|0.025
|0.24%
|0.0
|2025/08/15
|10.18
|0.025
|0.25%
|0.0
|2025/07/15
|9.44
|0.025
|0.26%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 月配高息ETF進入除息高峰 00730首日完成填息、登上8月來績效冠軍
- 盤後速報 - 台新AI優息動能(00962)次交易(15)日除息0.03元，參考價10.16元
- 〈焦點股〉捱過「降息風」 這檔暴力配高息ETF上演1日填息行情
- 盤後速報 - 台新AI優息動能(00962)次交易(15)日除息0.03元，參考價9.42元
下一篇