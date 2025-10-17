search icon



鉅亨速報

盤後速報 - 群益道瓊美國地產(00714)次交易(20)日除息0.12元，參考價19.93元

鉅亨網新聞中心


群益道瓊美國地產(00714-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.12元。

首日參考價為19.93元，相較今日收盤價20.05元，息值合計為0.12元，股息殖利率0.61%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/10/20 20.05 0.123 0.61% 0.0
2025/07/16 19.2 0.123 0.64% 0.0
2025/04/21 20.51 0.123 0.6% 0.0
2025/01/22 21.19 0.123 0.58% 0.0
2024/10/22 22.47 0.123 0.55% 0.0

台股除權息

