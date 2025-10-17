盤後速報 - 群益道瓊美國地產(00714)次交易(20)日除息0.12元，參考價19.93元
鉅亨網新聞中心
首日參考價為19.93元，相較今日收盤價20.05元，息值合計為0.12元，股息殖利率0.61%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/10/20
|20.05
|0.123
|0.61%
|0.0
|2025/07/16
|19.2
|0.123
|0.64%
|0.0
|2025/04/21
|20.51
|0.123
|0.6%
|0.0
|2025/01/22
|21.19
|0.123
|0.58%
|0.0
|2024/10/22
|22.47
|0.123
|0.55%
|0.0
