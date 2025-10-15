盤後速報 - 強盛新(1463)次交易(16)日除息2.1元，參考價19.65元
鉅亨網新聞中心
強盛新(1463-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.1元。
首日參考價為19.65元，相較今日收盤價21.75元，息值合計為2.1元，股息殖利率9.66%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/10/16
|21.75
|2.1
|9.66%
|0.0
|2024/08/29
|26.0
|0.5
|1.92%
|0.0
|2023/07/24
|14.75
|0.4
|2.71%
|0.0
|2022/08/01
|14.0
|0.4
|2.86%
|0.0
|2021/09/09
|13.55
|0.3
|2.21%
|0.0
