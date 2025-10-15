search icon



盤後速報 - 強盛新(1463)次交易(16)日除息2.1元，參考價19.65元

鉅亨網新聞中心


強盛新(1463-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.1元。

首日參考價為19.65元，相較今日收盤價21.75元，息值合計為2.1元，股息殖利率9.66%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/10/16 21.75 2.1 9.66% 0.0
2024/08/29 26.0 0.5 1.92% 0.0
2023/07/24 14.75 0.4 2.71% 0.0
2022/08/01 14.0 0.4 2.86% 0.0
2021/09/09 13.55 0.3 2.21% 0.0

