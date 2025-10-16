鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-10-16 17:30

美國對中國半導體的「卡脖子」打壓廣為人知，但高階儀器尤其是示波器的供應限制，正成為另一重技術封鎖的關鍵。

美國管制擋不住！萬里眼造出90GHz超高速即時示波器 中國國產高端儀器的里程碑(圖取自新華社)

近年來，美國商務部工業與安全局 (BIS) 多次更新《出口管理條例》(EAR)，將高頻寬、高取樣率的高階示波器、頻譜分析儀及高速 ADC 等列入管制清單，要求對中國出口必須專案許可，部分型號直接禁運，例如頻寬≥60GHz 的數位示波器、量測頻率≥90GHz 的頻譜分析儀，以及 8-10bit 解析度下取樣率＞1.3GSPS 的 ADC，皆被限制。

‌



美國盟友亦跟進收緊管制。日本、德國等傳統半導體設備強國亦延長出口審批週期至 90 天以上，並將涉及量子計算、先進封裝等先進領域的設備被納入國安審查。

高端示波器是 5G 毫米波通訊、Chiplet 異構整合、光通訊等尖端研發的「眼睛」，其供應受限已導致中國企業、科研機構在新品測試與製程驗證中頻繁面臨供應中斷的局面。

中國高階示波器市場長期被是德科技、泰克、力科等西方廠商壟斷，國產產品集中於中低端，技術代差懸殊，國際領先示波器頻寬達 60-110GHz，國產最高僅 8-18GHz，這項「隱形弱點」嚴重限制中國高科技產業創新，而在 2025 灣芯展上，成立僅 2 年的深圳市萬里眼技術有限公司周三 (15 日) 發布中國首台帶寬 90GHz、採樣率 200G 的超高速實時示波器，以「慧眼」架構為核心，從技術、體驗到標準全面突破，徹底打破美國壟斷，為中國在 5G/6G 通信，高速 AI 晶片、高速車用晶片、下一代矽光晶片的開發上掃清障礙，是具有劃時代意義的產品。

萬里眼執行長劉桑說：「萬里眼現在所做之事十分聚焦，就聚焦在高端測量儀器，特別是西方所管制的儀器。我們有 3 大領域 8 大系列產品，主要是已被西方國家所管制的，我們的方向非常清楚，優先解決卡脖子攻關的問題，是極為關鍵的，為什麼我們能在測試效率上面，特別是像智能掃參的專用模型上能夠做到百倍級提升？透過不斷去迭代，這種創新才能真正去為客戶創造價值。所以我認為，隨著整個國家的電子產業鏈不斷的往前發展，整個電子行業的向前發展和快速迭代，促進了相關產業鏈各個公司各個技術的創新，這才是創新的根本。」

劉桑還說：「在根本技術創新上，整個中國對數位晶片、化合物半導體晶片產業鏈的投資是極其迅速的，特別是化合物相關的模擬晶片、射頻、晶片、光電晶片，那麼它們發展速度一旦啟動的話，發展起來後對於底層裝置的突破很有幫助，會給我們非常多的驚喜。」

這次突破的核心在於萬里眼自主研發的「慧眼」架構，由 T 級即時擷取平台、超強算力平台與智慧資料平台三大模組組成，實現訊號擷取、處理、智慧化的全面升級。

T 級即時採集平台依托高速高密度接口，實現板級 3.2Tbps 極限處理性能，可精準捕獲皮秒級脈衝，完成數據完整捕獲的質變；超強算力平台首次將伺服器級硬體引入示波器，搭載 32 核處理器 (業界 4 倍) 與 128GB 記憶體，支援 FPGA 加速卡即插即用，算力與硬體加速能力大幅提升；智慧資料平台則透過 AI 推理與雲端協同，建構「邊緣即時處理 + 雲端深度挖掘」新模式，讓傳統示波器升級為「智慧示波器」。

在智慧化層面，萬里眼實現三大全球首創：智慧參數尋優演算法 10 分鐘遍歷萬種配置，將研發測試效率提升百倍；基於深度學習的智慧噪音抑制技術，消除系統噪音與抖動，讓微弱訊號測量成為可能；智慧故障診斷功能自動辨識碼間幹擾等訊號問題，定位產品故障根源，實現「全自動」分析。這些技術讓示波器從「工具」進化為「智慧夥伴」，大幅降低工程師調試成本。

產品設計上，萬里眼同樣顛覆傳統，其全球首款 18.5 吋全觸控式示波器，可視區域較業界提升 30%，無按鍵設計搭配類智慧終端的「三指滑動」「自由拖曳」手勢觸控，操作流暢如消費性電子；外觀採用「幹坤石」粉漆複合塗層，融合東方美學與航空質感；機身經高端航空級鋁材成型，兼具品級鋁材與優質精準度。這些改良不僅打破歐美儀器固定設計模式，更以「智慧終端式互動」「智慧居家式體驗」重新定義科學儀器操作邏輯。

劉桑強調，產品突破更在於「思維與標準」的突圍。長期以來，西方主導的測試標準與「路徑依賴」制約國產儀器應用，而萬里眼透過伺服器級算力、智慧互動與穩定性能，讓客戶「零學習成本」替換。目前，萬里眼電探頭、光探頭已進入華為、上海交大等 TOP 企業與大學測試，部分產品實現大量交付。

萬里眼市場總監劉正宗指出，中國超過 1500 家被制裁單位亟需國產替代，萬里眼正以快速響應與本地化服務搶佔市場，同時推動「中國標準」建設，已參與超高清 GPMI 標準測試生態，支持 UB、HSMT 等行業標準，以中國儀器支撐中國標準走向全球。