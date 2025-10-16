鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-16 09:30

日本自民黨總裁高市早苗周三（15 日）與日本維新會黨魁吉村洋文舉行會談，就兩黨組成執政聯盟進行磋商。會後兩人都做出積極表態，吉村洋文稱，若兩黨達成協議，該黨將在首相指名選舉中投票給高市早苗。

高市早苗欲拉日本維新會，籌組執政聯盟。（圖：Shutterstock）

公明黨宣布退出執政聯盟後，日本朝野各黨圍繞首相指名選舉展開激烈博弈。高市早苗日前稱將竭盡全力尋求與其他政黨合作，以確保在首相指名選舉中當選。

據日本《讀賣新聞》周四報導，高市早苗在周三會談後對記者說，自民黨與日本維新會在政策方面的意見「基本一致」。吉村洋文也稱，日本維新會與自民黨的意見有很多共同點，包括在安保和修憲方面。

吉村說，聯合執政就意味著日本維新會要加入內閣。如果兩黨達成協議，日本維新會將會在首相指名選舉中投票給高市早苗。

《讀賣新聞》稱，目前兩黨是否能達成協議尚不明朗。日本維新會是從大阪地區發展起來「地域政黨」，目前在眾議院有 35 個席位，是第三大政黨。

該黨的核心政治訴求是將大阪發展為「副首都」。《日本經濟新聞》稱，日本維新會急速拉近與自民黨的距離，是希望實現大阪「副首都」構想等核心政策。

高市早苗周三還與國民民主黨黨魁玉木雄一郎舉行會談。玉木在會後表示，不會接受與自民黨組成執政聯盟的邀請。