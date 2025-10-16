search icon



穩定幣史上最扯胖手指！Paxos誤鑄300兆PYUSD 規模超越全球GDP兩倍

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導


穩定幣發行商 Paxos 週三 (15 日) 發生一起涉及 PYUSD 穩定幣的重大「胖手指」，創下了加密貨幣史上最大規模的單次代幣銷毀紀錄。

cover image of news article
穩定幣史上最扯胖手指！Paxos誤鑄300兆PYUSD 規模超越全球GDP兩倍。(圖:shutterstock)

區塊鏈數據顯示，Paxos 因內部技術錯誤，在短短 22 分鐘內，意外鑄造了高達 300 兆枚與美元 1:1 錨定的 PYUSD 穩定幣。隨後，該公司迅速採取行動，將全部過量代幣發送至不可存取的錢包地址進行銷毀。


這筆交易的規模前所未有。以美元價值計算，本次錯誤鑄造和銷毀的代幣總額約達 300 兆美元，規模前所未有。作為對比，根據國際貨幣基金組織（IMF）的數據，這一金額超過了全球所有國家 GDP 總和的兩倍。

由於交易金額異常龐大，去中心化借貸協議 Aave 的創辦人證實，Aave 一度因「意外的高額交易」而暫時凍結了 PYUSD 的相關交易。

針對此次事件，Paxos 隨後發表官方聲明，確認這是一起在內部轉帳過程中錯誤鑄造過量代幣的技術錯誤。Paxos 強調，這是一個內部問題，不涉及任何安全漏洞，且客戶資金在整個過程中始終保持安全。該公司已解決了導致此次事件的根本原因。

雖然起烏龍事件在社群媒體上引發了廣泛的討論，以及對穩定幣抵押機制的尖銳質疑，但數據提供商 Nansen 的分析顯示，PYUSD 穩定幣的美元錨定在事件發生後基本保持穩定，價格僅短暫下跌約 0.5%，隨後迅速恢復。

穩定幣胖手指PaxosPYUSD加密貨幣

