擁有 175 年歷史、管理資產超過 1,500 億歐元的法國銀行集團 ODDO BHF 宣布，推出以歐元支持的穩定幣 EUROD，正式進入加密貨幣市場，成為歐洲傳統金融界積極擁抱區塊鏈技術的重要一步。

145歲法國銀行巨頭發行MiCA穩定幣 歐元上鏈時代來了。(圖:shutterstock)

EUROD 作為一個完全符合歐盟《加密資產市場監管法規》（MiCA）的歐元數位化版本，旨在為零售和機構用戶提供一個受監管、透明且低波動性的數位歐元解決方案。

EUROD 的推出，恰逢歐盟 MiCA 法規生效，該法規為數位資產提供了全面的法律框架，特別對穩定幣發行者施加了嚴格的儲備要求、治理和透明度標準。同時彰顯了傳統銀行正順應監管趨勢，逐步將業務拓展至受監管的區塊鏈金融領域。

BHF 表示，EUROD 的設計完全符合這些規範，確保與歐元以 1:1 的比例掛鉤，並由歐元儲備提供完全支持，同時接受外部審計。

為確保穩定幣的流動性和運營安全，ODDO BHF 與產業領先的技術夥伴進行了深度合作：

基礎設施： 該銀行選擇與基礎設施供應商 Fireblocks 合作，負責 EUROD 的資產託管和清算事宜。

區塊鏈網路： EUROD 是基於高效的 Polygon 網路發行，旨在實現更快、更低成本的交易，並與不斷發展的去中心化金融（DeFi）生態保持一致。

EUROD 將在總部位於馬德里的加密資產交易所 Bit2Me 上市。Bit2Me 不僅是西語世界最大的交易所之一，更獲得了包括西班牙電信、西班牙對外銀行（BBVA）和西班牙聯合銀行（Unicaja）等主要機構的支持，並且是首批獲得 MiCA 授權、可在歐盟範圍內拓展業務的交易所之一。

Bit2Me 執行長 Leif Ferreira 對此次合作表示高度讚賞，認為 EUROD 的上市「搭建了傳統銀行與區塊鏈基礎設施之間的橋樑」。這將使機構和零售用戶能夠利用 MiCA 合規、銀行發行的數位資產，進行跨境支付、代幣化資產結算等操作，提供鏈上（on-chain）無摩擦的歐元流動性。