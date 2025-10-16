鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-16 17:00

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周二 (14 日) 暗示，未來幾個月可能停止從資產負債表中減持美國國債，卻未提及美國財政部在其中的鋪墊作用，對此專家指出，美國財政部近期增發短債的行動，正悄悄消耗銀行準備金，倒逼 Fed 調整政策路徑。

短債發不停！美財政部10月淨供應1460億美元 專家：Fed被「綁架」 縮表恐難繼續（圖：Shutterstock）

美國財政部一直在增加一年期及以下短債的供應，這需要維持更高的「財政部一般帳戶」(TGA) 餘額，即聯邦政府的支票帳戶。

‌



過去一年，TGA 目標餘額多為 8500 億美元，分析師預估在 11 月 3 日的下一個季度更新中，TAG 餘額至少會升至 9000 億美元。

巴克萊銀行策略師 Samuel Earl 指出，Fed 減持國債本就會減少銀行體系約 3 兆美元的準備金 (已接近「充足」水準)，而 TGA 餘額成長會進一步消耗準備金，加大 Fed 停止減持的壓力，最終恐必須擴大資產負債表。

Earl 還說，美國財政部短債發行需要 TGA 持續增加，「年底前 TGA 接近 9500 億美元」恐是上行風險。

根據美國銀行數據，美國 10 月國庫券淨供應量約 1460 億美元，比預期高 800 億美元。美國財政部政策要求 TGA 涵蓋一星期開支及到期債務，代理金融市場助理部長 Hunter McMaster 上月重申了這項原則。

Wrightson ICAP 資深經濟學家 Lou Crandall 周二預測，在 11 月季度借款預測中，TGA 目標恐將上調至 9000 億美元，2026 年上半年很可能維持該水準。