【Joe’s華爾街脈動】地緣政治衝擊助燃美股漲勢，然台灣科技股修正加劇
Joe Lu
對俄羅斯的新制裁推升能源股飆漲；獲利了結賣壓則持續對台股加權指數 (TAIEX) 構成壓力。
Joe 盧, CFA | 2025 年 10 月 23 日 美東時間
摘要
- 在地緣政治驅動的油價飆漲下，美股反彈，而台灣市場則持續回檔，形成全球風險情緒的明顯分歧。
- 對俄羅斯祭出制裁後，能源股飆升，其漲幅蓋過了特斯拉 (Tesla) 與 IBM 財報不佳的利空；然而，持續的外資賣超則推低了台股。
- 隨著股市反彈及油價上漲，市場對固定收益資產的需求降溫，十年期公債殖利率回升至 4.0%。
- 所有市場的注意力現皆集中在週五延後公布的美國消費者物價指數 (CPI) 報告，以尋求下一個主要的市場方向催化劑。
- 美國對俄羅斯石油公司實施重大的新制裁，引發原油價格急遽上漲，並將市場焦點轉向能源安全。
市場的論述被地緣政治所改寫，在一個復甦的美國市場與一個步履蹣跚的台灣股市之間，(全文未完)
關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
