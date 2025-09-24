鉅亨速報 - Factset 最新調查：東陽(1319-TW)EPS預估下修至6.76元，預估目標價為121元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對東陽(1319-TW)做出2025年EPS預估：中位數由6.98元下修至6.76元，其中最高估值8.73元，最低估值5.99元，預估目標價為121元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|8.73(8.73)
|9.07
|9.16
|最低值
|5.99(6.41)
|6.95
|9.16
|平均值
|7(7.12)
|7.94
|9.16
|中位數
|6.76(6.98)
|7.73
|9.16
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|27,254,000
|29,560,000
|29,289,000
|最低值
|25,161,000
|27,569,000
|29,289,000
|平均值
|26,337,500
|28,606,200
|29,289,000
|中位數
|26,432,500
|28,710,000
|29,289,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|7.4
|5.1
|3.64
|1.16
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|25,596,063
|23,858,806
|21,282,606
|18,380,295
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1319/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
