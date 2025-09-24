鉅亨速報 - Factset 最新調查：東陽(1319-TW)EPS預估下修至6.76元，預估目標價為121元

search icon



Factset 最新調查：東陽(1319-TW)EPS預估下修至6.76元，預估目標價為121元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對東陽(1319-TW)做出2025年EPS預估：中位數由6.98元下修至6.76元，其中最高估值8.73元，最低估值5.99元，預估目標價為121元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值8.73(8.73)9.079.16
最低值5.99(6.41)6.959.16
平均值7(7.12)7.949.16
中位數6.76(6.98)7.739.16

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值27,254,00029,560,00029,289,000
最低值25,161,00027,569,00029,289,000
平均值26,337,50028,606,20029,289,000
中位數26,432,50028,710,00029,289,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS7.45.13.641.16
營業收入
(單位：新台幣千元)		25,596,06323,858,80621,282,60618,380,295

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1319/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

